Sport

Rimini

| 19:34 - 22 Settembre 2020

Emanuele Grumo.

Esce Guarino (primavera del Napoli) ed entra Grumo. Il Rimini ufficializza il sostituto del difensore mancino ex Cattolica Sm. Emanuele Grumo, nato a Milano l’8 luglio del 2002, cresce nelle giovanili dell’Atalanta (Under 14) e successivamente passa al Cesena (Under 15) che lo cede al Sassoulo (Under 16/17). Quest’anno inizia la stagione con la Primavera neroverde, per poi passare in biancorosso.