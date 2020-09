Sport

Rimini

| 19:26 - 22 Settembre 2020

Oscar Guarino.

Il Rimini potrebbe tornare ad allenarsi al Romeo Neri giovedì 24 settembre. La squadra si è sottoposta ai tamponi e in caso di esiti negativi (saranno comunicati) ci sarà il via libera per riprendere la preparazione allo stadio cittadino. Non ci sarà comunque Oscar Guarino: il difensore mancino infatti lascia Rimini dopo poche settimane. Giocherà nella primavera del Napoli, voluto fortemente da mister Cascione, che lo ha allenato nella passata stagione al Cattolica Sm.