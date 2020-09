Due alunni di una scuola elementare del riminese positivi al Covid-19

Attualità

Rimini

| 17:34 - 22 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Diversamente da quanto riportato nel bollettino della regione Emilia Romagna (che è aggiornato alle ore dodici), ci sono due nuovi casi di positvità al nuovo coronavirus: sono due alunni frequentanti due classi di una scuola elementare della provincia di Rimini. I due bambini sono stati sottoposti a tampone nell'ambito di screening su contatti di altri casi di positività.

"Immediatamente il personale ha effettuato un sopralluogo presso la struttura verificando un rigoroso rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare contagi. Conseguentemente non sono stati individuati in ambito scolastico contatti stretti né tra gli alunni, né tra questi ed il personale scolastico", riferisce l'Ausl Romagna. Per gli altri alunni e gli insegnanti non è previsto l'isolamento ma l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.