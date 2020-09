Rimini: crescono le sanzioni per l'uso dello smartphone durante la guida

Attualità

Rimini

| 15:42 - 22 Settembre 2020

Foto di repertorio.

I riminesi continuano a essere indisciplinati al volante, in fatto di uso dello smartphone durante la guida o considerando il mancato uso delle cinture di sicurezza. L'amministrazione comunale di Rimini, nel commentare il report della Polizia Municipale sulle sanzioni elevate dal 1 gennaio 2020 al 17 settembre 2020, parla di "quadro preoccupante". Rispetto a un anno fa le sanzioni per l'uso del telefonino durante la guida salgono da 363 a 425; per ciò che concerne il mancato uso delle cinture, si passa dalle 292 alle 321. Unico dato in controtendenza è quello relativo alla sosta selvaggia negli spazi riservati ai disabili: si passa da 198 a 140, ma, rileva l'amministrazione comunale, "sono ancora troppi gli incivili".