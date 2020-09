"Rimini in bici": ecco le modalità per la restituzione del deposito cauzionale

Attualità

Rimini

| 15:37 - 22 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Il Comune di Rimini comunica che è possibile restituire all’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Cavour la chiave codificata, che permetteva l’utilizzo del servizio di servizio di bike sharing “Rimini in bici” oggi non più attivo, e rientrare in possesso del deposito cauzionale di 10 euro che veniva versato al momento dell’adesione. Tutti coloro che hanno sottoscritto il servizio potranno procedere riconsegnando direttamente la chiave presso l’Ufficio relazioni con il pubblico di Piazza Cavour 29 da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 13. Per coloro che hanno smarrito la chiave non sarà possibile ritirare il proprio deposito comunale ma si potrà concludere il procedimento contabile con la comunicazione o direttamente presso l’Urp o con mail scrivendo a urp@comune.rimini.it, così come sarà possibile - con le medesime modalità ma anche telefonando allo 0541 704704 - comunicare di voler volere continuare a detenere la chiave per un utilizzo in altre città conservando il diritto alla conservazione del deposito cauzionale.