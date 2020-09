Ciclismo amatoriale, i risultati della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:07 - 22 Settembre 2020

Corridori in gara.

Sabato 19 settembre nuove gare per la Benessere e Sport Santarcangelo, impegnata nuovamente a Villagrappa di Forlì. Il sodalizio clementino è salito due volte sul podio grazie ad Alfredo Novelli nella categoria SuperGentleman A e a Paolo Manfroni nella categoria SuperGentleman B. Nella stessa categoria piazzamenti per Ivano Garavini (6°) e Claudio Ardondi (8°). "All’orizzonte gare che si addicono ancor di più alle nostre caratteristiche come il Gran Premio Imola Bike che si correrà martedì 29 all’interno del circuito di Imola e la gara in linea Lugo San Marino che si correrà domenica 4 ottobre", spiegano i responsabili del team.