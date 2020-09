Sport

Rimini

| 15:01 - 22 Settembre 2020

L'allenatore del Rimini Alessandro Mastronicola.

Il Rimini Calcio ha chiesto il rinvio delle prime due partite di campionato, in programma domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre. Questo a seguito dei sei casi di positività tra i giocatori biancorossi che ha costretto la società a interrompere la preparazione al Romeo Neri. Gli allenamenti sono ripartiti a Gatteo, ovviamente in assenza dei sei giocatori positivi. Il Rimini avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Real Forte Querceta e poi il Forlì al Romeo Neri.