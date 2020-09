Cercatore di tartufi cade in una scarpata, salvato dal soccorso Alpino

Cronaca

| 14:48 - 22 Settembre 2020

I soccorsi all'84enne.

Nella mattina di martedì 22 ottobre il Soccorso Alpino della Stazione Romagnola "Monte Falco" è intervenuto in aiuto di un cercatore di tartufi infortunatosi seriamente nei pressi della strada che, da Montecoronaro, conduce alle Balze di Verghereto. L'uomo, un 84enne residente nella zona, è scivolato in una scarpata rocciosa compiendo un volo di circa cinque metri e procurandosi un forte trauma al rachide. Subito è stata allertata l'ambulanza "San Piero 83" oltre a due squadre del Soccorso Alpino e ad EliPavullo. I soccorritori del Saer, giunti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare l'uomo e dopo averlo assicurato alla barella lo hanno trasportato con manovre di corda per circa cinquanta metri, trasferendolo in una zona verricellabile. L'ottantaquattrenne è quindi stato recuperato dall'elicottero e trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena, con traumi di media gravità.