Iva evasa per mezzo milione di euro: nel mirino ditta che commercia prodotti ittici surgelati

Attualità

Rimini

| 14:30 - 22 Settembre 2020

La Guardia di Finanza di Cattolica ha dato esecuzione nei giorni scorsi ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente, ai fini della confisca di beni, per 525.000 euro, a carico di una società di San Clemente che si occupa del commercio di prodotti ittici surgelati. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, a seguito di accertamenti partiti dalla denuncia della direzione provinciale di Rimini di Agenzia delle Entrate, che aveva ravvisato irregolarità dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la ditta ha evaso iva nel 2016 per 525.000 euro. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Rimini Manuel Bianchi, su richiesta della Procura.