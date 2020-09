Coriano: torrente Marano a rischio esondazione, interventi in via parco del Fiume

Attualità

Coriano

| 13:19 - 22 Settembre 2020

Planimetria con il punto dell'intervento.

A seguito di segnalazione dell’amministrazione del Comune di Coriano si interverrà per salvaguardare via parco del Marano. Saranno infatti realizzati pannelli e saranno sistemate barriere di massi nella via, in località Vecciano, per proteggere la sponda sinistra del torrente Marano (nel tratto adiacente appunto alla via parco del Marano). Il costo dell'intervento, focalizzato sull'ansa del fiume nella zona del vecchio guado di Vallecchio, è di 60.000 euro.

I lavori verranno affidati e finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.