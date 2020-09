Riccione: iniziate le lezioni nelle scuole comunali, 635 i bambini iscritti

Attualità

Riccione

| 13:11 - 22 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Sono iniziate ieri (lunedì 21 settembre) le scuole per 653 bambini iscritti alle comunali di Riccione. Quest'anno sono 495 per le scuole dell'infanzia comunali e 158 per i nidi. I numeri si riferiscono alle conferme attualmente pervenute ma sono destinati ad aumentare.



«Per quanto riguarda i nidi comunali - spiega l'assessore ai Servizi Educati, Alessandra Battarra - l'inserimento sarà effettuato con modalità graduale a piccoli gruppi. Questo sia per rispettare le norme Covid sia per garantire ai genitori una maggiore serenità. Inoltre le prime settimane, lo stesso inserimento verrà fatto prima con i bimbi che hanno frequentato le Dune e le Piccole Dune». L'assessore comunica che tutte le domande dei residenti sono state evase. «In questi giorni gli Uffici contatteranno anche chi ha fatto domanda ed è residente in altro Comune per la copertura di eventuali posti rimasti a disposizione», precisa l'assessore Battarra.