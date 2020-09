Cresce la Green Economy a Rimini, ma non si ferma il consumo del suolo

Attualità

In occasione dell’apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 (22 settembre – 8 ottobre), che quest’anno si svolgerà in rete, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, per verificare il livello di sviluppo sostenibile nelle due province, rende noti i risultati di alcune variabili ad hoc di cui sono disponibili i dati. Nel dettaglio, riguardano: certificazioni di impresa, green economy e agricoltura biologica, a cui si aggiungono, a livello provinciale, i dati sul consumo del suolo e gli indicatori della qualità della vita, e, riguardo ai comuni capoluogo, quelli di ecosistema urbano nonché quelli importantissimi che fanno riferimento agli obiettivi di Agenda 2030.



Lo Sviluppo Sostenibile in provincia di Rimini



In provincia di Rimini, a fine 2019, si registrano 715 certificazioni di impresa, con un lieve incremento, rispetto al 2018, dello 0,3%, inferiore a quello regionale (+2,2%) e alla variazione positiva nazionale (+2,6%); il 69,2% delle certificazioni è ISO 9001 (certificazione di qualità), il 14,0% è OHSAS 18001/ISO 45001 (certificazione di sicurezza del lavoro) e il 12,9% ISO 14001 (certificazione ambientale).



In merito alla green economy, gli ultimi dati disponibili, aggiornati a ottobre 2019, rilevano 367 imprese green (5,6% dell’Emilia-Romagna), che appartengono soprattutto al settore agroalimentare (il 42,0% del totale); rispetto a dicembre 2018 risultano in crescita del 20,3%, in linea con l’aumento regionale (+20,4%).



Al 31/12/2019 nella provincia riminese si riscontrano 252 aziende agricole biologiche, considerando i Produttori agricoli (4,9% del totale regionale), con un aumento annuo del 2,9% (+1,8% in regione); l’incidenza delle imprese biologiche, sul totale di quelle agricole, passa dal 9,8% del 2018 al 10,2% del 2019, con un peso superiore a quello che si registra in Emilia-Romagna (9,3%).



Molto interesse rivestono i dati inerenti il consumo del suolo, che rappresenta, essendo una risorsa limitata e non rinnovabile, una componente chiave per lo sviluppo urbano e agricolo e per la sostenibilità ecologica. In merito, i dati 2019 non sono molto positivi, con una percentuale di suolo consumato, rispetto alla superficie totale (al netto dei corpi idrici), del 12,8%, superiore al dato regionale (8,9%) e nazionale (7,1%); nel confronto col 2018 (13,2%), comunque, si riscontra una diminuzione di 0,4 punti percentuali.



Rimanendo tra i dati ambientali, troviamo quelli derivanti dal rapporto annuo di Legambiente “Ecosistema Urbano”, redatto sulla base di una serie di indicatori che coprono le sei principali componenti ambientali presenti in una città (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia); in base a questi, nel 2019 il comune di Rimini raggiunge un buon risultato, piazzandosi al 23° posto nella classifica stilata su 104 capoluoghi italiani (16° posizione nel 2018).



La classifica della qualità della vita 2019, redatta dal Sole 24 Ore su 107 province italiane, premia Rimini con un buon 17° posto (20° nel 2018); frutto del risultato dell’elaborazione di una serie di indicatori raggruppati in sei aree tematiche (espressione del tessuto sociale), l’analisi della qualità della vita rappresenta, infatti, un ottimo indicatore del benessere delle persone riguardo alla vivibilità nei contesti urbani.



In ultimo, è assai importante rilevare la situazione, a livello locale, nell’ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Sulla base degli ultimi dati, aggiornati nel report curato da FEEM – SDSN Italia (luglio 2020), per i capoluoghi di provincia, possiamo affermare che nel comune di Rimini si raggiunge un discreto livello di raggiungimento degli obiettivi citati; 9 obiettivi, infatti, hanno un grado di raggiungimento superiore al 50%, con 1 di questi (SDG 17 – Partnership per gli obiettivi) che arriva all’84,7%, portando la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (media semplice della somma di tutti gli obiettivi) al 54,1%.