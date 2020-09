Rimini: Gnassi e Bonaccini a confronto al Palacongressi, su politica, economia e turismo

Attualità

Rimini

| 12:32 - 22 Settembre 2020

Un dialogo sul Paese e sul futuro fra due protagonisti del panorama politico locale e nazionale, il riconfermato governatore di una delle regioni motore dell'economia italiana e il sindaco da dieci anni alla guida di uno degli architravi del turismo nazionale. Un confronto, quello che avrà per protagonisti Stefano Bonaccini e Andrea Gnassi domani (mercoledì 23 settembre) alle 21 alla Sala Castello del Palacongressi, che sarà condotto e moderato dal giornalista Gigi Riva, ospiterà la presentazione del libro “La destra si può battere” scritto dal presidente dell'Emilia Romagna.



“Bonaccini e Gnassi sono le persone che più di tutte hanno sapute interpretare e dare risposta al sentiment e ai bisogni della società nell'ultimo decennio ed è naturale affidarsi al loro pensiero per fare il punto della situazione sul presente e soprattutto il futuro del territorio e del Paese. Fra qualche mese Rimini sarà chiamata a pronunciarsi sulla propria guida e come Partito Democratico vogliamo essere protagonisti del dibattito a ogni livello. Da qui l'organizzazione di questo primo incontro, che sarà seguito da una serie di approfondimenti pubblici che traccino la rotta di un'azione di governo confortata dagli ottimi recenti risultati sia in Emilia Romagna che in ambito nazionale” spiega il segretario provinciale Filippo Sacchetti, che chiosa con l'invito “a portare con sé la mascherina nel rispetto di tutti”.