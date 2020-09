Gemmano: 18 beneficiari del reddito di cittadinanza faranno lavori socialmente utili

Attualità

| 12:23 - 22 Settembre 2020

Il Comune di Gemmano è il primo a partire nel Distretto di Riccione con i PUC “Progetti Utili Collettività” che hanno come scopo quello di impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza nei lavori socialmente utili. Gemmano ha presentato tre progetti per 18 volontari beneficiari del reddito di cittadinanza. Primo progetto: “Viviamo Gemmano” per la tutela dei beni comuni e dell’ambiente; “Cultura”, per la gestione del Centro di lettura inclusivo della cittadinanza; “Formazione” per la gestione delle attività formative, scolastiche e del dopo scuola inclusivo della cittadinanza.



«I tre progetti gemmanesi – spiega soddisfatto il sindaco Riziero Santi - Iono i primi, e per il momento gli unici, ad apparire nel portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra i 14 comuni dell’area sud della provincia. I progetti prenderanno il via dal prossimo primo ottobre. I 18 percettori dovranno svolgere minimo 8 ore settimanali, saranno assicurati e forniti di dispositivi di protezione individuale e saranno coordinati dai funzionari del comune. Svolgeranno le loro attività per obiettivi, nel senso che ad ognuno di loro sarà affidato un obiettivo da raggiungere nei tempi e con le modalità prestabilite».



I responsabili dei progetti per il comune di Gemmano sono Sabrina Allegretti e Sanzio Brunetti che si rapportano con le strutture ministeriali e quelle del Distretto riccionese che hanno come referente il Responsabile Massimiliano Alessandrini.



«I PUC – conclude Santi - danno valore aggiunto all’istituto del Reddito di Cittadinanza, danno dignità ai percettori del Reddito e offrono un servizio prezioso alla collettività».