Al Galli di Rimini il primo appuntamento della Sagra malatestiana con le musiche antiche

| 11:50 - 22 Settembre 2020

Ensemble Locatelli.

Variazioni musicali sul tema dell'abbandono è il tema prescelto dal mezzosoprano Arianna Lanci per il concerto che apre mercoledì 23 settembre - ore 21 - il ciclo di musiche antiche proposto dalla 71 esima Sagra Musicale Malatestiana. Al Teatro Galli sfileranno le figure di Arianna, Armida e Didone in un programma che si snoda tra le cantate da camera composte da Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Handel e il finale del Dido and Aeneas di Henry Purcell. Con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci sul palco anche i musicisti dell’Ensemble Locatelli. A far da cornice al canto che spazia fra Seicento e Settecento una sezione strumentale dedicata al genere della trio sonata barocca.



Fondato nel 2014, l’Ensemble Locatelli riunisce giovani talenti con l’obiettivo di affrontare il repertorio barocco e classico, strumentale e vocale prestando particolare attenzione alla prassi esecutiva storica, con strumenti originali, dopo la formazione avvenuta nei conservatori italiani, svizzeri e austriaci. L’Ensemble Locatelli in questa occasione vedrà impegnati i violinisti Jeremie Chigioni, Emilie Chigioni, il violoncellista Thomas Chigioni e la clavicembalista Chiara Cattani.



Ingresso 12 euro. Biglietteria Teatro Galli, 0541 793811 o biglietteriateatro@comune.rimini.it.I biglietti sono acquistabili on line.