Poesie, balzi e sudori ai Custodi del Cibo di Casa Madiba a Rimini

Rimini

| 11:10 - 22 Settembre 2020

Mercoledì 23 settembre alle 20 a Casa Madiba network a Rimini, all'interno del consueto appuntamento del mercoledì con I Custodi del cibo, la mostra mercato dei produttori indipendenti, andrà in scena la presentazione spettacolo delle raccolte poetiche di Michele Zizzari "Balzi ribelli e sudori inediti" nella serata dedicata a "La poesia che nutre l'utopia. Ad accompagnare l'autore le chitarre di Alessandro Tiozzi. Le raccolte saranno disponibili al pubblico nel corso dell’evento. Dalle 19 possibilità di cenare con le pizze realizzate dal progetto sociale della Cucina & Pizzeria 'Il Varco'.



Suoni e parole di un’irriducibile autonomia espressiva che non teme di affondare come un bisturi nelle piaghe dell’umanità e di mettere a nudo contraddizioni, vizi e storture delle nostre esistenze e del mondo, per guardare oltre il pregiudizio e l’ipocrisia, oltre le veline dell’apparenza e della propaganda del pensiero dominante. Un moto neopoetico sonoro sintesi di una spregiudicata ricerca formale che si contamina di linguaggi sperimentali, narrativa e critica sociale e che fonde la musica alla poesia, la lirica alla cronaca, la meraviglia alla bestemmia, la memoria e la testimonianza all’ironia, l’urlo al sussurro, il delirio visionario alla cruda realtà. La musica di liberi compositori e la poetica di una cultura antagonista che rivendica il diritto di militanza delle parole, coerente alla biografia dell’autore, che trovi a far teatro in una manifestazione, in una scuola, in un carcere o in una struttura sociale o psichiatrica.