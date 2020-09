Genti di Mare al museo della Regina, appuntamento con le memorie per il futuro

Eventi

Cattolica

| 11:02 - 22 Settembre 2020

L'edizione 2020 delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) è intitolata "Imparare per la vita", con l'obiettivo di "riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia". Ed è proprio ai temi del passaggio di saperi fra generazioni e del ruolo della tecnologia nel dare forma ai mondi quotidiani delle "Genti di Mare" che il museo della Regina ha deciso di dedicare le giornate del 26 e 27 settembre.



In occasione delle GEP saranno presentati alla cittadinanza i primi risultati del progetto "Sea People: Past Memories for Sustainable Futures", risultato fra i dieci vincitori a livello europeo dell'edizione 2019 del programma "European Heritage Stories", promosso dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna (Campus di Ravenna), ha indagato, in chiave antropologica, il patrimonio immateriale (saperi, pratiche, valori, tradizioni, memorie) legato alla marineria tradizionale di Cattolica e Gabicce e, in particolare, le trasformazioni sociali, culturali ed ecologiche scatenate dalla motorizzazione e dalla rapida diffusione di nuove tecnologie di pesca e di navigazione.



Nel corso delle due giornate saranno inoltre proiettati due cortometraggi basati sulle video-interviste con diverse generazioni di pescatori a Cattolica e Gabicce raccolte nel corso del progetto, grazie anche alla preziosa collaborazione della Cooperativa Casa del Pescatore e dell'Archivio Fotografico del Centro Culturale Polivalente di Cattolica.



Sabato 26 settembre alle 17

Vincenzo Matera, "La fatica della memoria: rappresentare il passato per orientarsi nel presente"

Alice Pari e Giorgia Guenci Villa, presentazione dei risultati della ricerca

Proiezione del cortometraggio "Genti di Mare: la marineria di Cattolica e Gabicce"



Domenica 27 settembre alle 17

Laura Menin, "Dis-orientarsi in mare: Uno sguardo antropologico"

Manuela Tassan, "Natura o cultura? Per un'antropologia dell'ambiente"

Proiezione del cortometraggio "Memorie per il Futuro: saperi e sistemi di pesca fra Cattolica e Gabicce"

Ingresso libero fino a esaurimento posti secondo la normativa vigente. Gradita la prenotazione