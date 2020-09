Quasi 180 km di corsa in 24 ore: l'impresa di Giacomo Alessi all'ultramaratona Lupatotissima

Sport

Novafeltria

| 09:14 - 22 Settembre 2020

Giacomo Alessi.

Grandissima impresa di Giacomo Alessi (Jeky) all'ultramaratona Lupatotissima, campionato italiano di 24 ore su strada andato in scena domenica 20 settembre a Bussolengo, in provincia di Verona. L'esperto podista del Maciano Team Runners ha percorso quasi 180 chilometri (per la precisione 178,93) in 24 ore e alla fine si è piazzato 11esimo assoluto. Colossale la gara condotta dal 51enne originario di Novafeltria e di professione agente di polizia stradale, che con esperienza atletica ha guadagnato pian piano postazioni sui diretti concorrenti, scalzandoli gradualmente.



«Sapevo che sarebbe stato difficile mantenere la concentrazione, così ragionavo di ora in ora e mi facevo dei piccoli step nella testa. Sono stato fortunato perchè ci doveva essere il sole e invece verso mezzogiorno il cielo si è annuvolato, abbassando la temperatura», racconta Alessi. «Ho fatto 150 giri e un buon risultato». L'organizzazione della gara ha fatto sì che tutto si svolgesse con sicurezza per il contrasto alla Covid-19.