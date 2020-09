La stazione navale della finanza di Rimini ha un nuovo comandante

Attualità

Rimini

| 09:12 - 22 Settembre 2020

Pietro Spanò, nuovo comandante della stazione navale della GdF di Rimini.

Il tenente colonnello Pietro Spanò ha assunto il comando della stazione navale della guardia di finanza di Rimini in sostituzione del ten. col. Luca Antonica, il quale cede il timone dopo sei anni e dopo aver ottenuto importanti risultati nelle attività di polizia economico-finanziaria di competenza del comparto aeronavale del corpo contro l'inquinamento ambientale e l'abusivismo edilizio, per ricoprire l’incarico di comandante del reparto di Formia (LT).



Spanò è originario di Messina e proviene dal reparto aeronavale di Ancona, ha ricoperto vari incarichi di comando nelle sedi Napoli, Otranto, Gaeta, Como, conseguendo significativi risultati nella lotta al traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e repressione di reati ambientali. La stazione navale di Rimini è quotidianamente impegnata nella costa e negli spazi marittimi dell’Emilia-Romagna per lo svolgimento delle consolidate attività di polizia economico finanziaria, proprie della finanza in mare, nonché con compiti di ordine e sicurezza pubblica.