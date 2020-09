Gli exit poll dicono che il Sì ha vinto al referendum sul numero dei parlamentari

| 16:07 - 21 Settembre 2020

La prima proiezione delle ore 15.45 vede il Sì al referendum al 65,6% e il No al 34,4%, secondo i dati del Consorzio Opinio Italia per Rai Il dato del secondo exit poll (ore 15.31) del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione del 100% vedeva il Sì al referendum costituzionale tra il 62 e il 66%, mentre il No si attestava tra il 34 e il 38%. Il primo exit poll (copertura 80%) dava il Sì tra 60-64% e il No tra 36-40% L'affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale - dal sito del Viminale - è stata del 53,89% alla chiusura dei seggi, secondo i dati di 7.416 comuni su 7.903. I seggi si sono chiusi alle 15 per il referendum sul taglio dei Parlamentari, amministrative e regionali.



L'AFFLUENZA NEL RIMINESE COMUNE PER COMUNE



BELLARIA-IGEA MARINA 50,66%

CASTELDELCI 41,82%

CATTOLICA 49,27%

CORIANO 57,23%

GEMMANO 50,97%

MAIOLO 59,32%

MISANO ADRIATICO 50,82%

MONDAINO 56,43%

MONTEFIORE CONCA 43,75%

MONTEGRIDOLFO 52,26%

MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 45,82%

MORCIANO DI ROMAGNA 53,05%

NOVAFELTRIA 53,81%

PENNABILLI 53,83%

POGGIO TORRIANA 52,78%

RICCIONE 50,47%

RIMINI 51,36%

SALUDECIO 45,75%

SAN CLEMENTE 46,69%

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 55,58%

SAN LEO 51,41%

SANT'AGATA FELTRIA 52,84%

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 55,27%

TALAMELLO 53,14%

VERUCCHIO 52,16%