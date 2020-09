Calcio, Alessandro Torsani torna approda alla Fya Riccione

Sport

Riccione

| 15:56 - 21 Settembre 2020

Alessandro Torsani.

La Fya Riccione chiude il proprio mercato con l’innesto dell’attaccante Alessandro Torsani classe 2000, fresco vincitore del campionato di Eccellenza con la Marignanese. Il giovane talento misanese per un paio di settimane si è allenato sotto la supervisione del duo Lorenzi-Iachini, trovando un contesto ambientale e tecnico ideale. E’ stato così naturale l’epilogo che ha portato Torsani in biancoazzurro, un giocatore che potrà dare alla squadra riccionese ulteriore qualità e fantasia, andando ad ampliare la gamma di soluzioni offensive. Intanto si chiude il ciclo di amichevoli che ha portato la squadra verso l’inizio della stagione ufficiale. La giovanissima compagine riccionese, nonostante i duri carichi di lavoro, ha fatto già intravvedere buone trame di gioco ed una discreta intensità, facendo registrare tre successi in altrettanti incontri. Fya Riccione-Vis Misano 2-1 (Cecchetti, Scarponi) Fya Riccione-Torconca 3-0 (Torsani, Donati, Piscaglia) Fya Riccione-Bellariva 4-0 (Lunadei,Torsani Scarponi, Bertozzi). Domenica previsto l’esordio in Coppa contro il Coriano in trasferta mentre il ritorno si giocherà il 4 ottobre al Comunale di Riccione.