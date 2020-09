A Riccione in Consiglio comunale si discute di esenzione tassa rifiuti e ‘bonus facciate’

Attualità

Riccione

| 14:55 - 21 Settembre 2020

Il municipio di Riccione.

E’ stato convocato a Riccione il Consiglio Comunale il prossimo giovedì 24 settembre alle ore 19.30. Tra i temi oggetto del Consiglio le agevolazioni e le esenzioni della tassa sui rifiuti e l'agevolazione fiscale denominata “bonus facciate”. Come è noto, la Giunta ha proposto di prevedere per tutta la città di Riccione, ovvero tutta la città urbanizzata, la possibilità di richiedere il "bonus facciate". Il "bonus facciate" è un'agevolazione che consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.