Bellaria, distrae il titolare, ruba e scappa: incastrato ladro di occhiali, in manette 37enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:39 - 21 Settembre 2020

Il ladro fermato nei pressi della Stazione.

E’ finito in manette per il reato di furto un 37 enne marocchino, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, in Italia senza una fissa dimora.

I fatti sono accaduti nella giornata di domenica quando l’uomo è entrato in un negozio di ottica a Bellaria, interessato all’acquisto di un paio di occhiali da sole. Dopo aver distratto il proprietario, si è impossessato di due paia di occhiali in esposizione, nascondendoli, ed è uscito alla svelta. Il proprietario, una volta capito l’accaduto, si è rivolto ai carabinieri che, poco dopo, hanno rintracciato il 37enne nei pressi della stazione ferroviaria ed è scattato l’arresto. L’uomo, dopo l’udienza di convalida, è stato messo in libertà in attesa del processo, fissato in novembre.



LAVORO COSTANTE DI PRESIDIO DEL TERRITORIO DA PARTE DELL’ARMA

