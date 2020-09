Riccione, Parco Oltremare: apertura speciale le domeniche di ottobre per la laguna dei delfini

Eventi

Riccione

| 13:57 - 21 Settembre 2020

I delfini di Oltremare.

Apertura straordinaria della Laguna dei Delfini, per il mese di Ottobre. La Laguna più grande e bella d’Europa tornerà ad ospitare i visitatori per un nuovo ed entusiasmante appuntamento ‘limited edition’ con tursiopi, addestratori e musica, a un prezzo speciale.

Si parte alle 10:30 con l’apertura casse, alle 11:00 la Laguna aprirà ai visitatori. Alle 11:30 via alle emozioni nel nuovo show di 40 minuti di durata con addestratori e la grande famiglia di tursiopi. Per chi vuole invece conoscere più approfonditamente il mondo dei delfini, si può partecipare ai programmi interattivi “Incontra il delfino” alle 12:30 (durata 60 minuti). Per i piccoli ospiti di Oltremare torna invece l’appuntamento più gettonato dalle famiglie: l’incontro con Ulisse (la mascotte) sempre in Laguna alle 13:00. Chiusura Laguna ore 14:00.



“In un anno così particolare per tutti - dice Patrizia Leardini Managing Director Polo Adriatico e Toscana - abbiamo pensato di offrire un’edizione speciale di ottobre con l’apertura della Laguna dei delfini. Un’edizione limitata a un prezzo conveniente, per venire incontro alle esigenze degli italiani, dopo mesi duri e complicati. Naturalmente la scelta è stata presa anche in sinergia con il territorio e l’offerta turistica della Riviera che non si limita alla stagione estiva ma si sviluppa in un arco di tempo di 12 mesi”. Oltremare completa così l’offerta autunnale dei parchi, che vede Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura aperte ogni sabato e domenica di settembre e ottobre e ogni domenica di novembre.



Il prezzo per gli appuntamenti di Ottobre con la Laguna dei Delfini di Oltremare è davvero speciale: 14 euro intero, 12 ridotto. Online si risparmia: il prezzo parte infatti da 12 euro (intero) e 11 (ridotto). Parcheggio gratuito.