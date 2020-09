Ciclabili e marciapiedi, due cantieri da 140 mila euro in partenza a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 13:38 - 21 Settembre 2020

Lavori a Misano per marciapiedi e ciclabili.

Partono i lavori di adeguamento di percorsi ciclopedonali in alcune strade comunali a Misano Adriatico. Il primo riguarda via Salvo D'Acquisto in zona centrale a Misano, dove oltre a sistemare l'incrocio con via Rossini sarà sistemato il marciapiede di fronte alla Caserma dei Carabinieri, realizzando un nuovo tratto di pista cicopledonale di circa 150 metri. In via Puccini a Santamonica si interverrà invece sui marciapiedi esistenti, risistemando le parti ammalorate e completare le parti mancanti. I lavori avranno un importo complessivo di 140 mila euro e saranno realizzati dalla "Impresa Mattei" di Villa Verucchio.



“Sono particolarmente soddisfatto perché l’intervento che parte oggi, nella zona centrale di Misano - dice il sindaco Fabrizio Piccioni - è un ulteriore tassello nell’importante progetto di micromobilità da e verso i centri servizi sul quale stiamo lavorando da tempo. Infatti la strada dove interverremo è un importante snodo di accesso a Misano Centro, area nella quale gravitano numerose attività, sia pubbliche (scuole, impianti sportivi, biblioteca, Carabinieri) che private (negozi, palestra). Queste opere saranno inoltre propedeutiche al collegamento con la SS16 in vista della prossima rotatoria sulla statale con via Grotta”.