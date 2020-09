In motorino senza patente né assicurazione, nello zaino con coltello e tirapalle: 32enne segnalato

Cronaca

| 13:09 - 21 Settembre 2020

Alcuni degli oggetti sequestrati al 32enne napoletano fermato dalla polizia.

Aveva appena beccato una sanzione da 6 mila euro per svariate violazioni al codice della strada, ma quando gli agenti della polizia di stato che lo hanno fermato e controllato hanno guardato nello zaino e sfogliato in suo casellario, hanno proceduto alla segnalazione anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.



Tutto è successo domenica attorno alle 15, quando la pattuglia ha fermato il 32enne napoletano dopo che questi aveva appena eseguito una manovra maldestra per fermarsi a lato carreggiata e tentare di vendere il bauletto per uno scooter a una persona. Alla richiesta di mostrare i documenti di circolazione ha dichiarato di non essere in possesso di patente in quanto gli era stata revocata anni fa e di essere in procinto di sostenere nuovamente gli esami. Tra le scuse accampate vi è stata dapprima quella del costo troppo alto per conseguire la patente, poi del fatto che alla fine ciò che conta è saper guidare non un ‘’foglio’’ che lo attesti. A controlli più approfonditi l’uomo è risultato anche essere privo dell’obbligatoria copertura assicurativa. L'inadempienza è stata giustificata dal fatto che per lui non era conveniente fare un’assicurazione per un veicolo che da li a poco avrebbe venduto. Da ultimo i poliziotti hanno notato che lo pneumatico posteriore del motociclo era usurato oltre il limite consentito.



Una volta appurate le violazioni al codice della strada, in virtù delle quali gli sono state comminate sanzioni per 6 mila euro, la pattuglia ha svolto più approfonditi accertamenti sull’uomo, scoprendo che il 32enne napoletano annovera numerosi precedenti per lesioni personali, oltraggio, minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato e ricettazione.Considerato quanto appreso, la pattuglia ha chiesto al giovane di mostrare il contenuto dello zaino che lo stesso portava con sé e che tentava di occultare alla loro vista, rinvenendo al suo interno un coltello con lama pieghevole lunga circa 9 cm, un arnese in ferro artigianale comunemente chiamato ‘’tirapalle’’, composto da una barra filettata ed un cilindro scorrevole, un bullone con testa chiusa forato artigianalmente e una vite lunga 6 cm, attrezzo normalmente utilizzato per forzare cilindretti e serrature.

Dal momento che il giovane non riusciva a giustificare il possesso di tali oggetti, considerato che lo stesso era già stato condannato per il reato di furto aggravato, analizzati i vari precedenti anche per lesioni personali e minacce, i poliziotti provvedevano a segnalato per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi ed oggetti atti ad offendere oltre a sequestrarglieli.