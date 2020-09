Servizio pre e post agli alunni: l'amministrazione di Bellaria raccoglie manifestazioni di interesse

Attualità

Alla luce delle più recenti indicazioni sul servizio “pre/post” emanate dalla Regione Emilia-Romagna per gestire accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e delle scuole primarie (elementare) nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico con apposite attività ludiche e ricreative, l'amministrazione di Bellaria-Igea Marina sta definendo tempi, luoghi e modalità con cui erogarlo. Il costo per ciascuna famiglia ammonta attualmente a 20 euro per il pre e 35 euro per pre e post insieme, un costo che vuole essere mantenuto inalterato.



Con la volontà di trovare le migliori soluzioni per gli alunni, le famiglie ed il personale coinvolto, l’amministrazione invita i genitori che intendano usufruire del servizio a manifestare il proprio interesse. Possono farlo scrivendo una mail entro tre giorni da oggi a c.massaccesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it, indicando le proprie condizioni lavorative, la scuola e la classe frequentata dall’alunno per cui si richiede il servizio, nonché i recapiti telefonici per essere contattati dagli uffici comunali. Tutte le richieste saranno prese in esame, con l’intenzione di andare incontro il più possibile alle esigenze palesate dalle famiglie di Bellaria Igea Marina.