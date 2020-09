Settimana europea della mobilità: tavola rotonda in Provincia a Rimini

Eventi

21 Settembre 2020

Pista ciclabile a Misano Adriatico.

Martedì 22 settembre in sala Marvelli nella sede della Provincia a partire dalle ore 11 si svolgerà la tavola rotonda "Spostamenti casa lavoro. A che punto siamo?", organizzata nell’ambito della 19esima edizione della Settimana Europea della Mobilità. La Settimana è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare per la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita delle nostre città attraverso la mobilità sostenibile e il rinnovamento dei nostri stili di vita. Lo slogan di quest’anno, “Emissioni zero, mobilità per tutti”, si inserisce nell’ambizioso progetto comunitario che vuole portare l’Europa a diventare carbon neutral entro il 2050.



L’incontro propone una riflessione su quanto pesino gli spostamenti casa lavoro sul traffico e sull'ambiente e su come possiamo ridurli. Verranno, inoltre, analizzati i problemi e presentate le buone pratiche già attive nel nostro territorio. Alla tavola rotonda interverranno il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, Antonio Pizzimenti di Inail, Valerio Benelli di Fiab Rimini e il giornalista Primo Silvestri. Saranno illustrate le buone pratiche del nostro territorio con i casi di Rimini, Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna.