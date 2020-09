Referendum costituzionale, Rimini fanalino di coda con l'affluenza più bassa

Attualità

| 10:01 - 21 Settembre 2020

Ecco come compare il requisito sulla scheda elettorale.

Non è una percentuale bassa in assoluto, ma allo scoccare delle 23 di domenica è sicuramente la più bassa registrata in Regione. L'affluenza alle urne per esprimere la propria preferenza sul quesito del referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari è stata del 37,11%, la più alta a Coriano con il 42,39 e la più bassa a Casteldelci con il 25,79. In Regione però l'affluenza media è stata del 41,59% (Bologna capofila con il 43,54 per cento). Nel capoluogo ha votato il 37,22% degli aventi diritto. I seggi sono aperti anche lunedì fino alle ore 15. Si vota anche in 15 Comuni della regione e per rinnovare le assemblee legislative di sette Regioni: Veneto, Marche, Liguria, Toscana, Campania, Puglia e Valle d'Aosta.