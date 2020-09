Pedalando per l'Italia oltre i 2100 km: Marco Manila ha toccato già 10 capoluoghi, domani Roma

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:43 - 21 Settembre 2020

Marco Manila a bordo della Vale.

Marco Manila, bellariese di 45 anni che di mestiere si occupa di tutt’altro e che il tempo libero lo impiega in tutt’altro sport – la beach volley -, ma che ha scelto di dedicare un paio di mesi del suo tempo a una causa solidale a bordo della "Vale", bici elettrica a tre ruote decisamente speciale, ha già percorso 2100 chilometri per 10 capoluoghi di Regione, insomma è arrivato a metà del suo progetto “Pedalando per l’Italia”, avviato il 29 agosto proprio a Bellaria-Igea Marina per raccogliere fondi a favore della Protezione civile, di cui è anche volontario per il gruppo sommozzatori “Gigi Tagliani”. raccontando tramite i social usati con costanza e puntualità pregi, peculiarità e aneddoti di tutte e 20 le regioni d'Italia. Manila è già passato per Bologna, Venezia, Trieste, Trento, Milano, Aosta, Torino, Genova, Firenze, Perugia, oggi sarà a Terni e domani approderà alla capitale, l'eterna Roma, il giro di boa del suo giro in bici.

Il giro completo avrà una lunghezza di circa 5000 chilomentri e sono già tante le sezioni e i gruppi di Pc incontrati, che hanno offerto ospitalità e anche assistenza, quando la bici-prototipo di Rinaldi Telai ha dato qualche problema alla pedalata. L'iniziativa «nasce dalla voglia di scoprire il paese in cui sono nato e in cui vivo da 45 anni e le 20 regioni che lo compongono: in molte (troppe!) non ci ero ancora mai stato», racconta l'ideatore e sostenitore che ha dato gamba a questa iniziativa nei mesi più reclusi del lockdown.

Puoi seguire “Pedalando per l’ Italia” su

Instagram: https://www.instagram.com/pedalandoperlitalia

Facebook: https://www.facebook.com/pedalandoperlitalia

Youtube: https://www.youtube.com/user/marcomanila