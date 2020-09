Calcio RSM: a La Fiorita il big match di giornata, battuta la Folgore 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 19:50 - 20 Settembre 2020

Una grande parata di Gallinetta in Cailungo - San Giovanni (foto FSGC).

La super sfida di Acquaviva tra La Fiorita e Folgore va agli uomini di Nicola Berardi, che agganciano il Tre Penne a punteggio pieno facendosi bastare la rete di Matteo Gasperoni, giunta nel cuore del secondo tempo. Folgore costretta così a rimandare l’appuntamento con i primi punti stagionali. Al piano più alto della classifica non ci sono solo Tre Penne e La Fiorita, perché continua a veleggiare a pieni punti anche il San Giovanni, che come lo scorso fine settimana fa bottino pieno grazie ad un singolo gol. A voler essere precisi, non è un gol ma un’autorete quella che decide la sfida di Domagnano, dove il Cailungo paga la sfortunata deviazione di Ricci al tramonto del primo tempo. In precedenza, Gallinetta aveva tenuto a galla i rossoverdi neutralizzando il rigore di Ugolini. Come una settimana fa, il Cailungo può recriminare anche per non aver saputo fare tesoro di una buona fetta di incontro giocata in superiorità numerica: correva infatti il 56’ quando Borgagni si vedeva estrarre davanti il secondo cartellino giallo di giornata, peraltro a distanza di neanche 4’ dal primo.



Pirotecnico 2-2, infine, tra Virtus e Faetano. A Fiorentino apre le danze Nicola Angeli, che porta in vantaggio i neroverdi di Bizzotto poco prima del quarto d’ora. Nella ripresa il Faetano ribalta gli avversari nello spazio di neanche 2’: il pareggio è di Grilli, a segno al 74’, mentre il sorpasso arriva dal piede di Pasolini, che esulta quando il cronometro segna il minuto 75’. La Virtus trova però la forza di pareggiare a 10’ dal termine, quando Baiardi supera freddamente dal dischetto Ermeti infiammando una parte finale di gara dove nessuna delle due contendenti, pur ritagliandosi concrete opportunità, riesce a prevalere sull’altra. Per la Virtus è un pareggio che fa il paio con quello della prima giornata, mentre il Faetano il 2-2 odierno significa potersi schiodare da quota zero.



Cailungo – San Giovanni 0-1



CAILUNGO Gallinetta; Ricci (dal 62’ Vitali), Genghini (dal 62’ Iuzzolino), Stacchini, Righetti, A. Rossi, Carnesecchi (dal 52’ Baravelli), Ura, M. Urbinati, M. Cecchetti (dall’82’ Veronesi), Tadzhybayev

A disposizione: Francioni, Diallo, Matteoni

Allenatore: Antonio Bianchi

SAN GIOVANNI Manzaroli; F. Urbinati, Olivieri, Senja, Conti, Comuniello, Gobbi (dal 59’ Berardi), Magnani, Fancellu, Borgagni, Ugolini

A disposizione: D’ercoli, E. Cecchetti, Righini, Tamagnini, Tasini, Grieco

Allenatore: Paolo Baffoni



Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Francesco Mineo, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Carnesecchi, Magnani, Borgagni, Righetti, Fancellu, Iuzzolino, Stacchini, Senja

Espulsi: Borgagni (doppia ammonizione)

Marcatori: 41’ aut. Ricci

Note: Gallinetta respinge rigore ad Ugolini al 10'



Folgore – La Fiorita 0-1



FOLGORE Bicchiarelli; Sottile (dal 70’ Francioni), Brolli, Rosini, Nanni, Piscaglia (dal 65’ Nucci), Domeniconi, Mattia Giardi, Spighi, Dormi (dal 65’ Garcia), Badalassi (dal 46’ Bernardi (dal 76’ Matteo Giardi))

A disposizione: Astolfi, Lisi

Allenatore: Omar Lepri

LA FIORITA Vivan; Amati, Brighi, Di Maio, Mar. Gasperoni, Mat. Gasperoni (dall’85’ Michelotti), Grandoni, Guidi (dal 55’ Errico), Loiodice, Pancotti (dall’80’ Zafferani), Pieri (dal 55’ Rinaldi)

A disposizione: Miori, Santi, Venturini

Allenatore: Nicola Berardi



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Alfonso Gallo

Quarto Ufficiale: Cristiano Ascari

Ammoniti: Piscaglia, Nucci, Domeniconi, Bicchiarelli

Marcatori: 77’ Mat. Gasperoni



Virtus – Faetano 2-2



VIRTUS Stimac; Mantovani (dal 68’ Rigoni), D’Altri, Giacomoni, Massari, Battistini, Baiardi (dall’81’ Limouni), Santucci dall’81’ Ciacci), Lago (dal 68’ Alijahej) Angeli, Brigliadori (dal 60’ Marigliano)

A disposizione: Paolini, Liverani

Allenatore: Luigi Bizzotto

FAETANO Ermeti; Cavalli (dal 72’ Tomassoni), Ballarini, Bonavitacola, Musabelliu, A. Della Valle, Muggeo (dal 57’ Grilli), Fall, Pasolini, Pasini, Neri

A disposizione: Guidi, Dominella, Barretta, Palladino, Moroni

Allenatore: Alessandro Fabbri



Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Laura Cordani, Erjol Allmeta

Quarto Ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: Mantovani, Pasini, Cavalli, Musabelliu, Ballarini, Giacomoni, Bonavitacola

Marcatori: 13’ Angeli, 74’ Grilli, 75’ Pasolini, 80’ rig. Baiardi