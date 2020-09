I piccoli paesini italiani sono il nuovo trend per i viaggiatori? Turismo nazionale come opzione valida e possibile

Turismo

Lo splendido borgo di Brisighella.

Il Coronavirus ha apportato tanti cambiamenti su diversi fronti, compreso quello relativo a Viaggi & Vacanze. Molte mete sono state chiuse e non sono raggiungibili fino almeno al 2021, e tantissimi italiani hanno dovuto rinunciare a viaggi in programma da mesi.

Da un lato questo è stato vissuto come un grande impedimento, che ha generato tristezza e delusione, mentre dall’altro lato ha preso sempre più vita un fenomeno che potrebbe essere molto positivo visto da più punti di vista. Parliamo dell’interesse mostrato da un sacco di italiani verso il proprio territorio, in particolare nei confronti di piccole realtà come paesini rurali e piccoli borghi sparsi in tutt’Italia.

In realtà sarebbe stato bello non avere bisogno di un virus pandemico per arrivare a dare di nuovo vita alla nostra bella penisola, ma ad ogni modo ciò è stato molto positivo.

Ma vediamo ora alcune delle mete italiane che, apparentemente sconosciute, possono regalare vere e proprie meravigliose sorprese:

Cellere, Lazio

Questo paesino è apprezzato in particolar modo per i resti romani ed etruschi. Un fascino unico che vi permetterà di fare un viaggio nel tempo con la mente, meraviglioso anche per gli amanti delle escursioni che potranno arrivare alla Valle del Timone.

Trebisacce, Calabria

Situato in provincia di Cosenza, Trebisacce attrae per una spiaggia davvero pulita e un mare a dir poco cristallino. Un centro storico molto grazioso è adatto per camminate serali o per sedersi a sorseggiare un caffè la mattina, prima di iniziare la giornata marittima. Aguzzate le orecchie, poiché qui i dialetti sono una delle cose più interessanti.

Porto Tolle, Veneto

Questo comune si trova nei pressi del Delta del Po, e il suo centro si distribuisce su tre isolotti. Il fascino di questo paese è selvaggio e malinconico, l’ideale per sentire la potenza di una natura incontaminata, quieta ma che si fa sentire.

Pescasseroli, Abruzzo

A proposito di natura, per gli amanti dei percorsi naturali e dei parchi, Pescasseroli è un crocevia ideale dal quale partire per esplorare il parco d’Abruzzo. Si trova a 1167 metri sul livello del mare, e regala aria freschissima e panorami mozzafiato.

A meno di tre chilometri è situata una stazione sciistica, quindi Pescasseroli rappresenta la meta ideale anche per gli amanti dello sci.

Baunei, Sardegna

Adagiata su un’altura, in bilico come le caprette sarde, Baunei sovrasta il golfo di Orosei in maniera possente ma umile, un luogo dal sapore antico, che mantiene tutt’oggi vive le tradizioni di tantissimi anni. Da qui partono inoltre molte escursione che vi condurranno ad alcune delle cale più belle d’Italia.

Se siete amanti del buon cibo, troverete pane per i vostri denti, tra culurgiones, dolcetti alla ricotta e alle mandorle, e tanto altro ancora.

Brisighella, Emilia Romagna

Tra calanchi e vegetazione romagnola, Brisighella è uno splendido borgo dove passare anche solo qualche ora in una giornata. Il suo centro è in pendenza e molto facile e piacevole da visitare, ma soprattutto rimarrete con gli occhi alzati per ciò che vi offriranno i tre colli subito sopra questo paesino. Se avete voglia di camminare un po’ di più, potete dirigervi verso quello che preferite tra essi!