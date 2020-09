Motogp: a Misano vince Vinales, grande delusione per Bagnaia

Sport

Misano Adriatico

| 14:42 - 20 Settembre 2020

Vinales festeggia sul podio (foto Bondi).

Niente inno d'Italia suonato sul podio del Gran Premio della Regione Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Dopo il successo di Morbidelli di una settimana fa, a sorridere al Misano World Circuit è stato il pilota spagnolo della Yamaha, Maverick Vinales. Bruciato in partenza da Miller, Vinales aveva ripreso la testa della gara, ma al quinto giro era andato leggermente largo, aprendo lo spazio al sorpasso di "Pecco" Bagnaia. Il pilota della Ducati ha condotto con autorità la gara fino a sette giri dalla bandiera a scacchi, quando è scivolato in curva 6. Sul podio con Vinales salgono Joan Mir su Suzuki e Pol Espargaro su Ktm. Fabio Quartararo, terzo al traguardo, è stato penalizzato e ha chiuso quarto, davanti all'altra Ktm di Oliveira. Grande delusione per i tifosi di casa: Rossi scivola al secondo giro e si ritira quando era ultimo, Morbidelli in avvio è stato colpito involontariamente da Alex Espargaro ed è finito nelle retrovie, concludendo comunque nono, dietro Dovizioso, ottavo. Decima piazza per Danilo Petrucci.