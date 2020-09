Meteo: finisce l'estate settembrina. Allerta meteo per l'arrivo di temporali

Attualità

Rimini

| 14:28 - 20 Settembre 2020

Foto Stiv Gentili.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 20/09/2020 ore 14:00



Termina “l’estate settembrina” sul territorio Riminese, con pressione in progressivo cedimento e incremento dell’instabilità atteso anche dal pomeriggio odierno (Domenica 20 Settembre). Difatti, a un progressivo aumento della nuvolosità a cui abbiamo assistito già nelle ore mattutine, seguirà un aumento della probabilità di precipitazioni tra il pomeriggio e le prime ore serali, con rovesci e locali temporali in sconfinamento dai settori appenninici a quelli collinari e pianeggianti, giungendo poi fin sulla costa. In uno scenario sì perturbato ma caratterizzato perlopiù da impulsi instabili localizzati, si ribadisce un’incertezza più elevata per il bollettino anche nell’arco delle 72 ore.



Viene emessa dalla Protezione Civile l’allerta n.069 per temporali e criticità idrogeologica.



Lunedì 21 Settembre 2020



Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso

Precipitazioni: locali rovesci o temporali in formazione dalle ore centrali di giornata sui rilievi in possibile sconfinamento fin sul settore costiero nel corso del pomeriggio-sera.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +20°C, massime comprese tra +22°C e +25°C.

Venti: deboli, in prevalenza occidentali.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 22 Settembre 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con parziali schiarite al mattino e addensamenti più compatti nel pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: assenti nella prima parte di giornata. Aumento dell’instabilità tra pomeriggio e sera con formazione di rovesci e temporali in movimento dalle aree appenniniche a quelle pianeggianti e costiere entro la prima parte di serata.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +19°C, massime comprese tra +22°C e +25°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 23 Settembre 2020



Stato del cielo: Ampie schiarite al mattino con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi in aumento tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: pressoché assenti.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +18°C, massime comprese tra +20°C e +25°C.

Venti: da Sud-Ovest, in progressivo rinforzo nel corso della mattinata, sino a tesa nel pomeriggio.

Mare: poco mosso sotto costa, fino a mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: l’avvicinarsi di una nuova perturbazione determinerà un rinforzo della ventilazione nel corso di Giovedì 24 e soprattutto Venerdì 25 con raffiche sino a forti da Sud-Ovest(70-90 km/h sui rilievi, 50-70 km/h su pianure e costa). Precipitazioni limitate all’Appennino sia Giovedì sia Venerdì, con qualche isolato piovasco comunque possibile ma non rilevante in termini di apporto pluviometrico. Fenomeni più probabili tra la giornata di Sabato 26 e quella di Domenica 27 Settembre, con temperature in nuovo deciso calo.



