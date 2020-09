Rimini Calcio: i sei positivi al Covid in isolamento. Negativi tutti gli altri giocatori

Sport

Rimini

| 14:12 - 20 Settembre 2020

Mastronicola dà direttive in allenamento ai giocatori del Rimini (foto di repertorio).

Venerdì sono stati effettuati i tamponi a tutti i giocatori del Rimini che si stanno allenando presso il ritiro di Gatteo Mare e risultati negativi già al primo controllo: l’esito è stato ancora negativo per tutti. Per quanto concerne i ragazzi risultati positivi, che sono ancora in isolamento fiduciario, effettueranno un primo esame la prossima settimana: nel frattempo, ognuno di loro sta seguendo una tabella di preparazione personale, stilata appositamente dal preparatore atletico Filippo Dolci. L’attvità agli ordini di mister Mastronicola procede regolarmente al Centro Federale di Gatteo Mare, in attesa del doppio tampone che verrà effettuato nei prossimi giorni.