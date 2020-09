Moto 3: a Misano vince Romano Fenati, secondo Vietti. Ottavo Migno

Sport

Misano Adriatico

| 12:35 - 20 Settembre 2020

L'arrivo della Moto3 (foto Bondi). In gallery Matteo Ferrari (foto Gambuti).

Con un sorpasso spettacolare negli ultimi metri prima del traguardo, Romano Fenati in sella a una Husqvarna (Sterigalrda Max Raicing Team) ha vinto il gran premio dell'Emilia Romagna di Moto3 che si è disputato oggi sul circuito di Misano. Il 24enne di Ascoli ha preceduto sul traguardo l'altro italiano Celestino Vietti sulla Ktm dello Sky Racing Tean, staccato di appena 36 millesimi, terzo il giapponese Ai Ogura della Honda in ritardo di 121 millesimi. A seguire, Arenas, Masia, Fernandez. Ottavo posto per l'altro italiano Andrea Migno. Per Fenati quella di oggi è la 12ma vittoria in Moto3.



MOTOE. La MotoE ha aperto il programma di giornata. In mattinata importante vittoria del campione del mondo Matteo Ferrari. Partito in testa, in gara 1 ha dapprima respinto l’attacco di Aegerter e poi, quando sembravano ripetersi i duelli di sabato, alle sue spalle una caduta ha messo fuori gioco lo svizzero. Sul traguardo, primo Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), mentre alle sue spalle Mattia Casadei (Ongetta Sic58 Squadra Corse) ha respinto i ripetuti attacchi di Jordi Torres (Pons Racing 40).