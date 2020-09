Treni sospesi sabato 26 e domenica 27 settembre fra Faenza e Rimini, sulla linea Bologna – Rimini

Attualità

Rimini

| 10:27 - 20 Settembre 2020

Stop alla circolazione dei treni per lavori.

Il traffico ferroviario sarà sospeso sabato 26 e domenica 27 settembre fra Faenza e Rimini, sulla linea Bologna – Rimini. I provvedimenti sono necessari per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire l’impermeabilizzazione dell’impalcato di due ponti ferroviari, uno sul Rio Cosina e uno sul Fiume Ronco. Previste anche attività propedeutiche per il miglioramento tecnologico della linea nella tratta compresa fra Villaselva e Rimini. Saranno circa 150 i tecnici impegnati in questa importante attività, funzionale ad elevare gli standard prestazionali della linea, che rientra nel progetto di velocizzazione della Direttrice Adriatica Bologna – Lecce per consentire ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari. Contestualmente saranno eseguiti lavori anche tra Civitanova e Porto San Giorgio e tra Civitanova e Montecosaro.

Per consentire l’operatività dei cantieri, dalle 00.01 di sabato 26 settembre (notte 25/26) alle 00.01 di lunedì 28 settembre (notte 27/28), sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Rimini. Previste modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza, con cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso, nuovi treni e autobus sostitutivi.

I nuovi orari, in vigore nelle sole due giornate indicate, sono consultabili sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Sui siti web delle imprese ferroviarie sono disponibili le fiches orarie stampabili con i dettagli della nuova offerta. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.



IL TRAFFICO REGIONALE NELLA TRATTA EMILIANO-ROMAGNOLA NEL DETTAGLIO

I treni regionali fra Piacenza/Bologna e Rimini/Ancona utilizzeranno il percorso via Ravenna, con fermate in tutte le principali stazioni e supporto di autobus fra Cesenatico e Rimini.

Fra Bologna e Faenza circoleranno nuovi treni abbinati a un servizio di autobus sostitutivi che copriranno la tratta fra Faenza e Rimini, garantendo fermate in tutte le località intermedie.

Le variazioni al servizio interesseranno anche le linee Bologna – Imola – Ravenna – Rimini, Ferrara – Ravenna, Faenza – Ravenna e Suzzara – Rimini.