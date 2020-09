Basket: Riviera Banca sconfitta da Forlì in amichevole

Sport

Rimini

| 09:50 - 20 Settembre 2020

Prima amichevole per RivieraBanca Rimini Basket.

RivieraBanca Basket Rimini - Pallacanestro 2.015 Forlì 50-73 (10-21, 19-23, 13-21, 8-8)



TABELLINO RIMINI: Rivali 2, Moffa 5, Bedetti, Crow 13, Rinaldi 7, Simoncelli 8, Broglia 2, Ambrosin 8, Rossi F. 4 Rossi D. 1, Alviti. All. Bernardi, Brugè, Middleton.



TABELLINO FORLI': Rodriguez 20, Campori 6, Bolpin 15, Natali 15, Bruttini 9, Giachetti 2, Babacar, Dilas 6, Zambianchi, Roderick NE, Rush NE, Landi NE. All. Dell'Agnello, Nanni, Quaglia.



Prima amichevole pre-stagionale per i ragazzi di Coach Massimo Bernardi contro Forlì, pronta a disputare l'A2, che esce vincitrice dal PalaSGR di Santarcangelo. Gli ospiti hanno dimostrato una maggiore fisicità ed hanno scavato il solco nel primo e terzo quarto, ma Rimini si è mostrata comunque combattiva ed a sprazzi è riuscita a giocarsela alla pari. Indicazioni positive arrivano dal nuovo acquisto Crow, subito 'in palla' e nel vivo del gioco, ma bene anche i giovani Rossi Filippo ed Ambrosin dalla panchina che hanno offerto un buon contributo. Nel finale spazio anche a Rossi Dario ed Alviti che hanno messo tanto impegno e determinazione.