Tennis, concluso il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40

| 09:49 - 20 Settembre 2020

La premiazione dell'over 55.

Si è concluso con le vittorie di Giovanni Farolfi e Silvano Pozzi il torneo nazionale Veterani organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Nel tabellone Over 45 successo del n.1 del seeding, il 2.6 Giovanni Farolfi, portacolori del Ct Cervia, che nel match-clou ha battuto 6-1, 6-2 il 2.7 Andrea Travaglini (n.2), portacolori della Virtus Bologna. Semifinali: Farolfi (2.6)-Pietro Montemaggi (3.2, n.4) 6-2, 6-0, Travaglini (2.7)-Andrea Zini (3.5) 6-3, 6-2.

La finalissima del tabellone Over 55 metteva di fronte l’anconetano Silvano Pozzi (2.7, n.1) ed il riminese Leonardo Bertozzi (2.8, n.2), portacolori del Ct Rimini. Ha vinto Pozzi per 6-1 e ritiro del romagnolo per un problema alla spalla. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del torneo, Roberto Raffaelli.

Semifinali: Pozzi-Riccardo Falcone (3.2) 6-1, 6-1, Bertozzi-Francesco Piovani (3.1, n.3) 6-0, 6-2.

Si chiude con un ottimo bilancio, tecnico e partecipativo, il torneo nazionale veterani allestito dal Circolo Tennis Cicconetti.