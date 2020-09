FOTO L'esecuzione: il corto presentato da Francesca Antonaci, in arte Gegia a Venezia

Attualità

19 Settembre 2020

Da sinistra la regista Rita Giancola, il fotografo Amato Ballante e Melissa Mill.

La 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è svolta dal 2 al 12 settembre, sempre sotto la direzione di Alberto Barbera e con Anna Foglietta come madrina. Tanti film in programma e 4 film italiani in concorso. Per la giornata finale è stato proiettato il film "Lasciami andare" di Stefano Mordini con Stefano Accorsi e Valeria Golino. All'Hotel Excelsior ci sono stati anche incontri per presentare progetti cinematografici in particolare nello spazio della Regione Veneto l'attrice Francesca Antonaci, in arte Gegia, ha presentato un suo film corto - L'esecuzione - in cui esordisce splendidamente come attrice drammatica e un videoclip di una sua canzone "Babydance" prodotto da Thomas Toffoli. L'evento è stato presentato dalla bellissima modella e attrice marchigiana Melissa Mill che ricoprirà un ruolo importante in "Bellezze e Segreti delle donne" un film scritto e diretto da Rita Giancola. La stessa regista è stata ospite assieme al pluripremiato attore Luis Fernandez de Eribe che nel 2018 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera (attore in 500 film), agli attori Manrico Caldari e Daniele Lo Savio, alla regista Minuta Gabura, alla cantante Alessia Toffoli. Durante l'evento alla attrice Francesca Antonaci è stato consegnato il prestigioso Premio per artisti "Cristoforo Colombo".Tante le persone presenti a brindare per festeggiare Gegia. Tra queste: Riccardo Borroni, Rosalba Pascale, Martina Giraldi, l'attrice Modella Melissa Martinez e altri.



Ballante