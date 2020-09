Tragedia a Longiano, motociclista si schianta sul guardrail e perde la vita

| 17:41 - 19 Settembre 2020

Un motociclista, le cui generalità non sono ancora note, ha perso la vita in un incidente stradale alle 16.30 di oggi (Sabato 19 settembre), a Longiano. La moto stava percorrendo via Crocetta, quando all'incrocio con via IV Novembre il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere fuoristrada contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, con ambulanza e automedica. Ma per il centauro non c'è stato nulla da fare, è deceduto nell'impatto con il guard-rail.