Calcio Promozione: Novafeltria, arrivano Paolo Semeraro e l'ex Santarcangelo Soumahin

Sport

Novafeltria

| 16:21 - 19 Settembre 2020

Paolo Semeraro e Joaquim Soumahin.

Doppio colpo per il Novafeltria Calcio, che con l'avvicinarsi del primo impegno ufficiale, ha aggiunto due giocatori di grande qualità nell'organico a disposizione dell'allenatore Maurizio Montalti. Dal Gambettola arriva Paolo Semeraro, 32 anni, che ritrova così il fratello minore Umberto. Regista di centrocampo, nella sua carriera ha vestito le maglie di Misano, Riccione, Calderara e Cervia in Eccellenza; in Promozione ha giocato con Vallesavio, Virtus San Mauro a Mare, Argentana, Ravenna e Gambettola. Il secondo acquisto è il 22enne esterno Joaquim Soumahin, cresciuto nel vivaio del Cesena, cinque presenze in Serie C con il Santarcangelo e un campionato da titolare in Serie D alla Sammaurese.