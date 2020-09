Rimini Calcio, il calendario: si parte in casa del Real Forte Querceta, poi il Forlì al Romeo Neri

Sport

Rimini

| 15:18 - 19 Settembre 2020

Sorteggiato il calendario per il Rimini Calcio.

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari della stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimo 27 settembre per concludersi il 16 maggio. Un viaggio appassionante da nord a sud della penisola che come ogni anno metterà a confronto sul palcoscenico nazionale le aspirazioni di grandi città e piccoli borghi. Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11^ giornata, la 13^ per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3^ e dell’8^ giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.



Per le festività natalizie la 15^ giornata (la 17^ per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16^ (18^ per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11^ di ritorno (la 13^ per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15.00, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.



IL GIRONE DEL RIMINI. dodici i derby emiliano romagnoli, 13 squadre sono le stesse della scorsa stagione, ci sarà spazio per le rivincite. 1ª giornata Prato-Fiorenzuola, alla 2ª ecco il derby romagnolo Rimini-Forlì e quello di Reggio Emilia tra Correggese e Lentigione. All'11ª occhi puntati su Prato-Rimini, alla 16ª il derby molto sentito tra Prato e Aglianese, palcoscenici ideali per il bomber del club pratese Ciccio Tavano. Promette scintille anche Rimini-Sammaurese il 6 dicembre e l’11 aprile. Alla 12^ e alla 29^ il derby versiliese Forte Querceta-Seravezza. Le agguerrite Fiorenzuola e Lentigione dovranno aspettare la 15^ giornata per affrontarsi.



Il CAMMINO DEL RIMINI



1a giornata: Real Forte Querceta - Rimini.

2a giornata: Rimini - Forlì

3a giornata: Lentigione - Rimini

4a giornata: Rimini - Seravezza

5a giornata: Sasso Marconi - Rimini

6a giornata: Rimini - Aglianese

7a giornata: Mezzolara - Rimini

8a giornata: Rimini - Corticella

9a giornata: Pro Livorno - Rimini

10a giornata: Rimini - Fiorenzuola

11a giornata: Prato - Rimini

12a giornata: Rimini - Sammaurese

13a giornata: Bagnolese - Rimini

14a giornata: Rimini - Progresso

15a giornata: Correggese - Rimini

16a giornata: Ghivizzano - Rimini

17a giornata: Rimini - Marignanese Cattolica