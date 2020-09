Giardini d'autore: Grande successo per il bistrot dello chef Succi

Attualità

14:33 - 19 Settembre 2020

La terrazza sull'acqua, gestita dal ristorante Quartopiano.

Dopo il grande successo riscontrato nella giornata d’apertura, prosegue la presenza di Quartopiano a Giardini d’Autore. Nella giornata di oggi e in quella di domani sarà ancora possibile gustare l’offerta culinaria dello chef Silver Succi nella splendida location dell’invaso del Ponte di Tiberio e del Parco Marecchia.

Molto apprezzata la novità di quest’anno, la Terrazza sull’Acqua, un vero e proprio bistrot dove è possibile fare colazione o pranzare coccolati dallo staff del Quartopiano (obbligatoria la prenotazione al numero 389 9807370, anche via Whatsapp).

Accanto a questa formula, è possibile anche assaporare le proposte street food, dalla colazione del mattino (09:00 -11:00), passando per il pranzo (dalle ore 12:00) fino all’aperitivo della sera (dalle 17:00) sui tavoli alti in prossimità dello stand, oppure come gustoso picnic, immersi nelle aree verdi del Parco Marecchia.