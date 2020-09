Perseguita la vicina, tra insulti e il campanello suonato con insistenza. Arrestato 50enne

Cronaca

Riccione

| 14:29 - 19 Settembre 2020

Foto di repertorio.

I Carabinieri di Riccione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne riccionese, pregiudicato, durante un'indagine a suo carico per l'ipotesi di reato di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 50enne si è reso protagonista a luglio di atti di stalking verso la vicina. Insulti, minacce, il campanello suonato con insistenza per provocare nella donna ansia e timore: comportamenti molesti che sarebbero nati da alcuni precedenti screzi. Il gip del Tribunale di Rimini ha disposto la misura cautelare in carcere e ora il 50enne si trova ai Casetti di Rimini.