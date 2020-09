Rimini: riparte l'attività del gruppo micologico e botanico A.Battarra, con corsi e uscite all'aperto

Attualità

Rimini

19 Settembre 2020

Con il mese di Settembre è ripresa l’attività del gruppo micologico e botanico A. Battarra di Rimini, nella sede di Via Marecchiese 293, presso il Circolo Parrocchiale di Spadarolo, aperta ogni Lunedi sera per lo studio di funghi ed erbe spontanee. Tutto nel rispetto delle norme anti Covid-19 (distanziamento, uso di gel e mascherine).



Lunedi 21 Settembre, alle ore 20 e 30, inizia il Corso autunnale di Botanica sulle erbe commestibili e tossiche, con il relatore Lorenzo Fabbri. Si parlerà di "Erbe commestibili in cucina". Nei due lunedì successivi "Erbe tossiche" ancora con Fabbri ed "Erbe aromatiche" con Carla Boldrini.



Sono previste anche uscite guidate da esperti per l’osservazione e la raccolta di erbe sul campo. Domenica 20 Settembre, in occasione della Festa del miele a Torriana, è prevista una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee. Ritrovo alle ore 9,00 all'Anfiteatro delle Pietre recuperate.



Domenica 04 Ottobre alle ore 14,30 è prevista invece una uscita per l’osservazione e la raccolta di erbe sul campo. Ritrovo in sede.



Le iniziative sono rivolte ai soci, ma chiunque può partecipare e iscriversi nell’occasione. Gli incontri si terranno all’aperto, tempo permettendo, e in caso di maltempo nella Sala del Circolo parrocchiale, con distanziamento per accesso e uso sedie. Obbligatorio l’uso di mascherine