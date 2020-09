‘Aspettando Al Mèni' il Cortile in Centro organizza una degustazione di 4 pizze speciali

Eventi

Rimini

| 11:18 - 19 Settembre 2020

Si chiameranno ‘La Cuntadèina’, ‘La Marèina’, ‘La Muntanéra’ e ‘La Luvéria’ le 4 Pizze Gourmet Novità che lo chef Ivan Signoretti e lo staff di maestri pizzaioli de Il Cortile in Centro (via Malatesta 17/19, Rimini) hanno in programma di presentare al pubblico nell’evento ‘Aspettando Al Mèni’, in programma Giovedì 24 Settembre alle 20:45.



Una serata omaggio al Circo Mercato dei Sapori ‘AL MÈNI’ di Massimo Bottura in arrivo per l’edizione speciale 2020 proprio a due passi da Il Cortile, nel centro storico di Rimini.

I gestori di una delle Pizzerie d’Italia riconosciute e premiate da Gambero Rosso (unica premiata a Rimini per il 2020), Thomas Agostini e Ivan Signoretti, hanno deciso di presentare una serata diversa per la ‘vigilia’ dell’evento: una serata di degustazione di 4 pizze gourmet fuori menù, ideate esclusivamente per questa serata. In abbinamento a tre birre Menabrea.





“Per un evento del genere e così vicino a noi _ dicono i due gestori _ non potevamo esimerci da offrire ai nostri clienti un’occasione per gustare dei sapori speciali anche al Cortile. Ispirandoci ai prodotti di stagione, abbiamo pensato a delle pizze in edizione limitata, legate a mare, montagna e campagna. Tra gli ingredienti utilizzeremo impasti particolari come quello con la curcuma, prodotti locali come il sardoncino, per terminare con una pizza-dessert realizzata con impasto al cacao”.



L’evento di Giovedì 24 Settembre inizia alle ore 20:45. Costo 29 euro a persona.



La prenotazione è obbligatoria al 3275959602.