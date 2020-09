Bancomat esplode come una bomba: paura a Gemmano. Distrutto il palazzo comunale

Cronaca

Gemmano

| 08:01 - 19 Settembre 2020

Ennesimo blitz esplosivo a un bancomat riminese, nella notte tra venerdì e sabato. Ignoti hanno fatto saltare il bancomat di piazza Roma, nel centro storico di Gemmano. I danni hanno interessato anche l'interno del palazzo comunale, per diverse decine di migliaia di euro. Grosso spavento per le tante famiglie che abitano in paese, letteralmente buttate giù dal letto dal forte boato. I ladri sono scappati con un bottino ancora da quantificare. Oltre al sindaco, Riziero Santi, molti gemmanesi sono accorsi in municipio per dare una mano, un gesto di grande solidarietà molto apprezzato dal primo cittadino. Sui fatti indagano i carabinieri.