Coronavirus Rimini, maestra di scuola elementare positiva: "Nessun contatto compromesso"

| 17:33 - 18 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A seguito di indagine epidemiologica, un'insegnante di una scuola elementare di Rimini è risultata positiva al nuovo coronavirus: è stata sottoposta a test in quanto contatto di un positivo al di fuori dell'ambiente scolastico. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza scolastico anticontagio e personale dell'Igiene pubblica ha effettuato un sopralluogo nella scuola, verificando un rigorosissimo rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare contagi. Conseguentemente non sono stati individuati in ambito scolastico contatti stretti con l'insegnante, né tra gli alunni nè tra il resto del personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento ma l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.