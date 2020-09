Motomondiale: riparte la caccia al podio sul circuito di Misano Adriatico

Sport

Pennabilli

| 17:16 - 18 Settembre 2020

I piloti della Motogp in conferenza stampa (foto Gambuti).

Al via il secondo weekend a Misano World Circuit, con le prime prove del Gran Premio Tissot dell’Emilia-Romagna e Riviera di Rimini. Continua a salire l’interesse e c’è attesa per un pubblico che domenica sarà vicinissimo al limite stabilito dalla deroga ufficiale con 9.970 spettatori. Anche oggi molta disciplina agli ingressi e rigoroso rispetto delle norme e della gestione degli steward.



RITORNO IN PISTA DI MATTIA PASINI. Si potrebbe definire anche come Gran Premio della Riders’ Land. E’ folta la pattuglia di piloti della Romagna, San Marino e Pesaro, cresciuti sportivamente parlando al Misano World Circuit. Tra questi anche Mattia Pasini, tornato oggi in pista al Gran Premio Tissot dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per il Team Red Bull KTM Ajo in sostituzione di Jorge Martin. Il ‘Paso’ torna dunque in pista dopo 10 mesi.



A tenere alta la bandiera della Riders’ Land, oltre a Pasini, ci sono Niccolò Antonelli, Andrea Migno e Tatsuki Suzuki in Moto3, Marco Bezzecchi, Nicolò Bulega, Stefano Manzi, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini ed Enea Bastinini in Moto2, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Alex De Angelis e Alessandro Zaccone in MotoE e, infine, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e Valentino Rossi in MotoGp. Oltre a questi ovviamente anche Michele Pirro, che in questa edizione non correrà, ma parte integrante del team Ducati.



LA STORIA DEL DOTTOR COSTA HA INCANTATO MISANO. Tanto pubblico e tanti ospiti ieri sera a Misano per accogliere il ‘dottorcosta’, appuntamento nel programma di The Riders’ Land Experience, il cartellone degli eventi collaterali sul territorio. E’ stato proiettato il docufilm “Voglio Correre”, dedicato al leggendario dottor Claudio Marcello Costa e alla storia della sua clinica mobile. Il docufilm ha ritratto in maniera tanto commuovente quanto adrenalinica la forza del dottor Costa nell’intraprendere una carriera completamente al di fuori degli schemi. Il dottore ha ammesso di aver dovuto infrangere il giuramento di Ippocrate molteplici volte per permettere ai suoi piloti di tornare in pista. Ogni storia, ogni incidente, sono stati per il dott. Costa una scommessa enorme. La riconoscenza verso di lui si è manifestata in maniera palese da parte di tanti piloti di vertice. Alcuni tra tutti il tre volte campione del mondo Luca Cadalora e il campione mondiale di formula TT Virginio Ferrari, i quali non hanno trattenuto le lacrime nell’esprimere la loro gratitudine verso il loro angelo custode.



AUTOGRAFI DIGITALI. Domani l’iniziativa degli autografi digitali dai campioni della MotoGP, grazie all’App Stargraph, riguarderà, al termine delle qualifiche: Alex Marquez, Joan Mir, Danilo Petrucci e Tatsuki Suzuki.



KiSS MISANO. Ritorna a MWC, anche in questo secondo weekend, l’attività del programma KiSS Misano - Keep it Shiny and Sustainable, l’iniziativa per rendere più sostenibile gli eventi sportivi e promossa da Misano World Circuit, FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association). Progettazione e coordinamento sono affidati a Right Hub.



Al centro il tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, con attenzione alla gestione ordinaria dei diversi materiali fra i quali i dispositivi di protezione individuale (DPI). Durante i Gran Premi verranno lanciati messaggi di sensibilizzazione dagli speaker ufficiali del Misano World Circuit.



Significativa l’iniziativa di Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE) che alla vigilia delle gare è stato testimonial della piantumazione degli alberi (Misano World Circuit Garden), fra i quali quelli dei dipendenti di MWC ricevuti in dono dalla proprietà Gruppo Financo, nell’ambito del progetto "piantiAMO gli Alberi, sosteniAMO il Pianeta”.



Quello intrapreso da MWC sul fronte delle attenzioni alla sostenibilità dell’evento è un percorso avviato da tempo, proprio mutuando il programma KiSS Misano a tutti gli eventi e in ogni azione.



IL MERCHANDISING FIRMATO MWC. Sono aperti in circuito gli shopping con la linea di merchandising brandizzata Misano World Circuit, arricchita dal genio creativo di Aldo Drudi che ha disegnato per il 2020 una canotta per le donne del motorsport, una t-shirt unisex e due nuovi cappellini, blu e nero. Tutto all’insegna delle texture della Riders’ Land.



Prodotti che si aggiungono agli occhiali da sole realizzati dal marchio Brandina, allo zaino disegnato dagli studenti del Polimoda di Firenze e le sneakers brandizzate MWC, due prodotti realizzati in collaborazione con Pollini. Aziende che si aggiungono a Dainese, partner ufficiale della linea di merchandising firmata MWC.